Воронеж, 13 мая, 2016, 14:53 — ИА Регнум. 2 млн 812 тыс. 395,74 рублей составили доходы прокурора Воронежской области Николая Шишкина за 2015 год. Информация о доходах и имуществе сотрудников прокуратуры опубликована на сайте ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это незначительно меньше, чем доход в 2014 году — тогда прокурор заработал 2 млн 830 тыс. рублей.

Леандро Бассано. Богач и нищий. 1595

В собственности Николая Шишкина — земельный участок в 1 тыс. 223 кв. м и квартира площадью 140,4 кв.м.

Доход супруги прокурора составил 1 млн 290 тыс. 341,39 рублей (в 2014 году — 1 млн рублей). В ее собственности три земельных участка, дача и гараж. Машины ни у Николая Шишкина, ни у его жены нет.

Доходы заместителей прокурора области распределились следующим образом: Василий Хромых, Иван Панченко и Александр Семенов заработали по 2,3 млн рублей, Иван Замараев — 2,2 млн. Прокурор Воронежа Юрий Немкин получил доход в 1,6 млн рублей.