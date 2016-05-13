Киев, 13 мая, 2016, 14:47 — ИА Регнум. МВФ и правительство Украины разработают генеральную стратегию реформирования пенсионной системы, говорится в сообщении пресс-службы украинского Кабмина от 13 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Допомога

Согласно источнику, сегодня вице-премьер-министр Украины Павел Розенко провел встречу с представителями миссии Международного валютного фонда во главе с ее руководителем Роном ван Роденом. Главным вопросом обсуждения стало комплексное реформирование пенсионной системы Украины, преодоление дефицита и сбалансирование бюджета Пенсионного фонда.

«Несмотря на отсутствие формальных подписей, мы двигались по той программе, которая была предварительно согласована с МВФ. Мы выполняли и будем выполнять взятые на себя обязательства по реформированию пенсионной системы, ведь мы прекрасно понимаем, что это необходимо прежде всего Украине и гражданам Украины», — сказал Розенко.

Он напомнил представителям миссии, что правительство в прошлом году внесло в парламент ряд законопроектов, которые предусматривают среди прочего введение накопительного уровня пенсионного обеспечения и снятие с Пенсионного фонда не свойственных ему расходов.

«Эти меры, а также детенизация заработных плат, которую мы ожидаем в результате снижения ЕСВ, — это те шаги, которые реально могут дать эффект по сокращению дефицита Пенсионного фонда», — отметил чиновник.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что стороны договорились уже в ближайшее время совместно разработать генеральную стратегию реформирования пенсионной системы и до завершения работы миссии на Украине согласовать первоочередные шаги по наведению порядка в системе пенсионного обеспечения и преодолению дефицита бюджета Пенсионного фонда, которые необходимо осуществить уже до конца текущего года.

«Мы готовы к быстрым и решительным шагам, которые в краткосрочной перспективе будут способствовать повышению качества и уровня жизни украинцев и станут основой дальнейших позитивных изменений в будущем», — заверил Розенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Розенко выразил надежду, что пенсионная реформа, которая предусматривает введение трехуровневой системы пенсионного обеспечения, будет поддержана Верховной радой уже в этом году. По его словам, нынешняя система пенсионного обеспечения находится в кризисе и не может удовлетворить в полном объеме ожидания и потребности пенсионеров.