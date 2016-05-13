Москва, 13 мая, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Суммарная площадь загрязнений почв нефтью и нефтепродуктами в результате прорывов нефтепроводов на территории России, по данным на конец 2015 года., составила более 1 тыс га. Об этом сегодня, 13 мая, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на заседания Федерального экологического совета в Ханты-Мансийске, сообщили в Минприроды РФ.

ИА REGNUM Нефть

Основными причинами загрязнения почв нефтепродуктами, по словам главы Минприроды России, являлись износ оборудования, аварии на транспорте и несанкционированные врезки. По данным Росприроднадзора, ежегодно в окружающую среду попадает до 10 тыс. тонн нефти.

«На сегодняшний день компании не приняли во внимание необходимость замены своих транспортных линий, трубопроводов, резервуаров и приведения их в должное состояние. Устаревшие трубопроводы просто не выдерживают агрессивной среды. Пока компании не начнут активно инвестировать в модернизацию своих предприятий, мы будем иметь не очень хорошие показатели», — подчеркнул Донской.

Отметим, общая протяженность нефтепродуктопроводов в России составляет 62 тыс. км, магистральных газопроводов — 149 тыс. км. Только по Самарской области, общей площадью 56,3 тыс. кв. км, проходит 2,5 тыс. км магистральных и подводящих нефтепроводов и 2,4 тыс. км газопроводов, где ежегодно отмечается до 4 тыс. прорывов нефтепроводов и загрязнение нефтью до 190 га земель.

Следующее заседание Федерального экологического совета состоится в июне 2016 года и будет посвящено Стратегии национальной безопасности России до 2020 года.