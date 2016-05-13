Киев, 13 мая, 2016, 14:39 — ИА Регнум. В мае на Донетчине жительница г. Славянск (под контролем ВСУ) в судебном порядке доказала вину Вооруженных сил Украины в разрушении ее частного дома. Об этом 13 мая сообщают украинские СМИ.

Daniel Wabyick Разрушенный дом

В материале издания «Вести» отмечается, что дом 80-летней пенсионерки полностью сгорел в результате огня ВСУ, во время проведения «АТО». Суд удовлетворил гражданский иск на компенсацию материального ущерба за счет средств госбюджета.

«Ее сыну удалось доказать в суде, что неподалеку стояли сепаратисты, которых активно обстреливали бойцы ВСУ. Правда, согласились с ним только в апелляционном суде Донецкой области и решили, что вред, нанесенный в результате террористического акта, должен быть компенсирован за счет бюджета», — говорится в тексте.

Также сообщается, что государство должно выплатить пострадавшей семье 387 тыс. грн. (более $15 тыс долларов по сегодняшнему курсу).

Ранее, 11 мая, помощник народного депутата Украины Олега Недавы Александр Митрофанов во время заседания комитета Рады по строительству, градостроению и жилищно-коммунального хозяйства заявил, что за время проведения «АТО» объектам частного жилого фонда и частного домохозяйства в Донбассе был нанесен ущерб на сумму более чем 2,4 млрд гривен (порядка $100 млн).

«Мы получили оперативные данные от Донецкой и Луганской облгосадминистраций о размере этих убытков. По Донецкой области по состоянию на 5 мая сумма составляет 1,88 млрд гривен … Что касается Луганской области, то сумма убытков составляет 519,8 млн гривен», — подчеркнул Митрофанов.

Он уточнил, что на Донетчине насчитывается более 9 тысяч разрушенных или поврежденных объектов, из них более 8 тысяч — частные жилые дома. Кроме того, без отопления, газа и электроэнергии в Донбассе остаются более 13 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля 2016 года глава администрации Петровского района Донецка Максим Жуковский заявил, что власти ДНР за последние 6 месяцев восстановили 322 жилых частных дома в Петровском районе, которые пострадали от обстрелов со стороны ВСУ.

«Благодаря государственным программам с осени 2015 года и до настоящего момента нам удалось восстановить 322 жилых частных дома», — рассказал Жуковский.

По словам чиновника, десятки тонн строительных материалов были выделены владельцам 152-х частных домов, их ремонтом владельцы занимаются самостоятельно. «В настоящий момент мы готовим материалы для восстановления еще 25 многоквартирных домов», — отметил Жуковский.