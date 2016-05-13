Лондон, 13 мая, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции в Лондоне заявила, что выход Великобритании из Европейского союза (ЕС) по итогам предстоящего референдума грозит обвалом курса фунта стерлингов и резким повышением ставки рефинансирования. Об этом сообщает в пятницу, 13 мая, ТАСС.

alquds.co.uk МВФ

По ее словам, руководству Великобритании после выхода из сообщества понадобится не один год для налаживания диалога со странами ЕС и другими торговыми партнерами Соединенного Королевства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о выходе Великобритании из состава ЕС будет поднят на референдуме, который состоится 23 июня, когда жители Соединенного Королевства выскажут свое мнение о том, должно ли государство остаться членом ЕС или выбрать собственный путь.

Читайте также: Экономист: Выход Лондона из ЕС скажется даже на мировой экономике

Читайте также: Казначейство Британии: «выход из состава ЕС вызовет экономический шок»