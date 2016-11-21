Москва, 13 мая, 2016, 14:37 — ИА Регнум. В конце мая Роскомнадзор может получить право в досудебном порядке отключать домены, способствующие противозаконной или экстремистской деятельности, сообщают «Известия».

Yuri Samoilov Блокировка в интернете

В этом случае надзорное ведомство даст полномочия Координационному центру национального домена сети интернет (КЦ) отключать вышеуказанные домены. Напомним, КЦ отвечает за правила регистрации в зонах .ru и «.рф».

В первую очередь эта мера коснется сайтов, пропагандирующих употребление и продажу наркотиков, либо распространяющих экстремистские материалы.

В настоящее время такие меры к домену могут применяться только по решению суда. Стоит отметить, что блокировка сайта может быть произведена по закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» или на основании письменного решения руководителя оперативно-розыскных органов.

Кроме того, сайты блокируют в соответствии с законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Также, согласно пункту 5.5 «Правил регистрации доменных имен в зоне .ru и «.рф», делегирование домена может быть прекращено на основании письменного решения руководителя органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность.