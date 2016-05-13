Москва, 13 мая, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Рособрнадзор и Россвязь подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает организацию доставки экзаменационных материалов для проведения государственной итоговой аттестации до пунктов проведения экзаменов посредством специальной связи, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пакет с контрольными измерительными материалами на экзамене

Соглашение о сотрудничестве предусматривает взаимодействие ведомств по разработке, апробации и совершенствованию механизмов доставки контрольных измерительных материалов (КИМ) в регионы, определению порядка хранения и уничтожения неиспользованных материалов и совместное рассмотрение обращений граждан, связанных с доставкой материалов.

Как отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, с 2013 года при участии компании «Ростелеком» и ФГУП «Главный центр специальной связи» было реализовано два проекта, позволивших обеспечить объективность экзамена.

«В 2016 году охват онлайн-наблюдением пунктов проведения экзаменов составит порядка 85%. Также хорошо себя зарекомендовала доставка экзаменационных материалов Главным центром специальной связи в пункты проведения экзаменов», — отметил он.