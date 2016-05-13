Астана, 13 мая, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Очередное новшество разработало Министерство образования и науки Казахстана. Как рассказал сегодня председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК Саят Нюсупов, в рамках Единого национального тестирования (ЕНТ) будет меняться система оценки знаний учащихся с упором на логические навыки, критическое мышление и умение применять полученные знания на практике.

Jean-Pierre Dalbéra Огюст Родин. Мыслитель. 1902

«Со следующего года не будет никаких мучений учеников. Мы со следующего года будем разделять тестирование на 2 части: первая — традиционно школы будут принимать государственные экзамены по всем предметам. Ученик, который завершает среднюю школу, получит свой аттестат. А ЕНТ будет только как отборочный экзамен для поступления в вуз. И там вопросы будут — задания на логику, функциональную грамотность. То есть в основном будут вопросы компетентного характера, для того чтобы если вдруг ты не обязательно помнишь конкретную дату, но ты знаешь в целом тему, и ты можешь интерпретировать эти знания. И именно это нужно для высших учебных заведений. В эту сторону будет трансформироваться единое национальное тестирование. ЕНТ — название останется. Вся инфраструктура, механизмы ЕНТ будут сохранены. Мы должны обеспечить равный доступ к высшему образованию всех выпускников школ, независимо от языка обучения, от места жительства, школы и так далее. Оно останется, как Единое национальное тестирование. Но оно будет экзаменом только для поступления в вузы», — сообщил Нюсупов.

При этом он пояснил, в связи с чем Министерство образования и науки решилось на трансформацию ЕНТ. По словам Нюсупова, за прошедшие с того момента, как было внедрено Единое национальное тестирование, 12 лет, набралось много негативного опыта, от которого необходимо избавляться. В этом году ЕНТ будет проходить по традиционной схеме. К слову, по данным Нюсупова, в нынешнем году ЕНТ будут сдавать 86 991 выпускников средних школ.

«В текущем году среднюю школу заканчивают 121 091 выпускник, из них 83 330 с казахским языком обучения, 37 762 с русским языком обучения. В ЕНТ примут участие, по их заявлениям, 86 991 выпускник, из них с казахским языком обучения — 63 021, с русским языком обучения — 23 970 выпускников школ», — добавил глава Комитета.

Он также сообщил, что для создания объективных и прозрачных условий для всех участников ЕНТ в этом году будет использовано более 4 тысяч технических средств. «Запланировано использование 1609 аудиторий. В качестве представителей министерства на сегодня подготовлены 1745 человек. В целях обеспечения необходимых мер безопасности для участников процедуры и создания условий для объективного и прозрачного проведения ЕНТ традиционно планируется повсеместное использование технических средств. Это 1399 глушителей сигналов сотовой связи, 438 металлоискателей, 275 видеорегистраторов и 2250 камер видеонаблюдения», — рассказал Нюсупов.

Что касается трансформации ЕНТ, то, как отметил Нюсупов, Министерство образования и науки стремится довести его до уровня SAT (Scholastic Assessment Test — унифицированный тест, который применяется в США для оценки полученных знаний у учащихся, оканчивающих среднее учебное заведение. Итоги данного теста необходимы абитуриентам для зачисления в элитные колледжи США — прим. ИА REGNUM ).

«Мы это обсуждаем с ректорским корпусом, родителями, общественностью. Думаю, на августовском педагогическом совещании более четкая структура будет доведена. Планируется, что это будут отдельные экзамены. Мы хотели бы в итоге трансформироваться в такой высший экзамен как SАT, чтобы наши учебные заведения отбирали наших учеников по компетентностным характеристикам, которые нужны в современном мире. Поэтому содержание ЕНТ также будет трансформироваться», — пояснил Нюсупов.

Между тем директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки Кали Абдиев сообщил, что на сегодняшний день обсуждаются несколько вариантов. «Один из них — определение профильных предметов по каждой специальности. Например, выпускник выбирает конкретную специальность, он должен знать, какие предметы он будет сдавать. Если по специальности «Общая медицина», то поступающий будут сдавать «химию» и «биологию». Примерный перечень по всем специальностям у нас имеется. Дальше будем обсуждать. Ближе к осени будем объявлять окончательный формат по следующему году», — резюмировал Абдиев.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Казахстана решило предоставлять всем абитуриентам, не сдавшим ЕНТ с первого раза, второй шанс. Выпускники, которые не смогут пройти тестирование в период с 1 по 15 июня, получат возможность повторного его прохождения в августе текущего года, заплатив за это 2242 тенге (477 рублей).

Кроме того, сообщалось, что с сентября 2016 года все казахстанские школы начнут переход от знаниевой системы к модели функциональной грамотности. Процесс перехода, по подсчетам министра образования Ерлана Сагадиева, растянется примерно на четыре года.

Кстати, в апреле министр Сагадиев обещал, что все эксперименты в сфере образования закончились, и ведомство приступает к пошаговой реализации всего, что было наработано за последние 15 лет.