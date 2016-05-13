Москва, 13 мая, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Министр энергетики России Александр Новак озвучил журналистам долгосрочный прогноз по нефтедобыче в России. К 2035 году годовой объём может составить 525—545 миллионов тонн.

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Новак озвучил прогноз нефтедобычи на 19-летний срок: «Мы считаем, что сейчас нужно говорить не о конкретной цифре, а о некотором диапазоне между 525 и 545 миллионами тонн».

Ранее министр озвучил прогноз на ближайшие год-два. Согласно расчётам министерства, в 2016—2017 годах нефть будет добываться по 537 миллионов тонн ежегодно.