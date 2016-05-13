Ярославль, 13 мая, 2016, 14:18 — ИА Регнум. В Ярославле на оборудовании фонтанов устанавливают приборы учета расхода воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля. Счетчики устанавливаются в целях экономии бюджетных средств, расходуемых на содержание фонтанов.

«Сейчас работы ведутся на фонтане, расположенном на площади Труда. Установка прибора учёта производится в рамках муниципального контракта по содержанию и обслуживанию фонтанов и необходима для учета подачи и контроля воды. Таким образом, теперь расчет платы за воду будет производиться по показаниям счётчика. Это позволит сэкономить средства бюджета», — пояснил начальник отдела содержания городских территорий Агентства Сергей Тихомиров.