Санкт-Петербург, 13 мая, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назначил главу администрации Красногвардейского района Виктора Панкевича членом городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Об этом сообщил пресс-секретарь Смольного Андрей Кибитов.

gov.spb.ru Виктор Панкевич

Полтавченко подписал соответствующее постановление 13 мая. Предполагается, что Панкевич может впоследствии быть избран главой горизбиркома и занять таким образом место Алексея Пучнина, которого отправили в отставку по решению главы ЦИК Эллы Памфиловой после шквала критики со стороны петербургского Заксобрания.

Ранее Центризбирком России рекомендовал губернатору Георгию Полтавченко назначить Панкевича членом городской избирательной комиссии. За его кандидатуру высказались 12 членов ЦИК, в том числе и сама Памфилова. Альтернативой Панкевичу была кандидатура юриста, президента фонда «Республика» Сергея Цыпляева, предложенная «Наблюдателями Петербурга».

С 2012 года Виктор Панкевич возглавляет Красногвардейский район Санкт-Петербурга. До этого он руководил аппаратом губернатора Петербурга Валентины Матвиенко.