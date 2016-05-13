Сыктывкар, 13 мая, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Мосгорсуд оставил под арестом бывшего заместителя председателя правительства Коми Константина Ромаданова и еще семь фигурантов дела о мошенничестве и создании преступной группы в Коми. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

cleper.ru Суд

«Решение о продлении меры пресечения оставлено без изменения», — сказали в суде.

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер был задержан в сентябре прошлого года. Он обвиняется в мошенничестве, легализации похищенного имущества и организации преступного сообщества. Помимо Гайзера и бывшего заместителя главы Коми Алексея Чернова, под стражу взяты 13 фигурантов, среди них бывший председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель и другие. Всего в деле 19 обвиняемых. Ущерб составил более миллиарда рублей.