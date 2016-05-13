Брюссель, 13 мая, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Бельгия присоединится к международной операции против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии, заявили в правительстве станы. Об этом сообщает The Independent.

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В администрации премьер-министра страны Шарля Мишеля подтвердили информацию, ранее появившуюся в бельгийских СМИ. По их данным, Брюссель должен выделить шесть истребителей F-16, которые присоединят к коалиции во главе с США против ИГИЛ.

Бельгия присоединилась к военной кампании против ИГИЛ в Ираке летом 2014 года, однако была вынуждена выйти из неё в июле 2015 года, ссылаясь на неподъемные финансовые затраты.

К операции в Сирии Брюссель присоединяется впервые. В начале марта 2016 года поступали сообщения, что командование США официально направило запрос правительству Бельгии о предоставлении поддержки в борьбе с исламистами.