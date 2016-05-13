Ярославль, 13 мая, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Ярославские работодатели все чаще оказываются не в состоянии выполнять свои обязательства по выплате пособий по материнству. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Фонде социального страхования.

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В 2015 году в Ярославское региональное отделение ФСС РФ поступило 477 обращений по вопросам выплаты социальных пособий по материнству. Как отмечают в Фонде, по сравнению с 2014 годом этот показатель вырос вдвое.

«Причина роста обращений — сложившаяся в регионе социально-экономическая ситуация, в силу чего работодатели не могут выплачивать своим сотрудникам пособия. Это банкротство или прекращение деятельности предприятий, отсутствие средств на счетах и тому подобное. В результате люди вынуждены обращаться за выплатами напрямую в Фонд социального страхования», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском отделении ФСС.

Общее количество обращений в Ярославское региональное отделение ФСС РФ в 2015 году выросло на 35% и достигло почти 1,5 тысячи. Больше всего таких обращений зафиксировано в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве и Угличе.