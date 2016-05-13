Москва, 13 мая, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Разговоры между пассажирами и кассирами метрополитена Москвы начали записывать на станциях подземки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью m24.ru.

mosmetro.ru Касса московского метрополитена

«В случае возникновения конфликтной ситуации и кассиры, и пассажиры смогут нажать на специальную кнопку, — говорит он. — В этом случае запись разговора отправится на специальный сервер, записи с которого в обязательном порядке прослушиваются и разбираются руководством служб метрополитена».

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отметил, что уже в 2017 году такой системой будут оборудованы все кассы столичной подземки.

По словам Ликсутова, основной целью таких нововведений является соблюдение кассирами стандарта обслуживания пассажиров.