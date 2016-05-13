Москва, 13 мая, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Микропредприятиям позволят не вносить в трудовые книжки своих работников сведения об их работе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, соответствующий правительственный законопроект приняла Госдума в первом чтении. Упрощается кадровое делопроизводство на микропредприятиях, отметила замглавы Минтруда Любовь Ельцова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Микропредприятию предоставляется выбор: либо в полном объеме выполнять кадровое делопроизводство и требования Трудового кодекса, либо использовать типовую форму трудового договора. Предполагается, что типовая форма такого договора будет утверждаться правительством РФ.

Работодатели, относящиеся к категории микропредприятий, смогут не вносить в трудовые книжки сотрудников информацию об их деятельности и не оформлять эти документы лицам, впервые устроившимся на работу.

В трудовом договоре будет прописываться дата и основание прекращения договора, что будет заверяться печатью работодателя при ее наличии. По соглашению сторон трудовая книжка может храниться у работника, а не на микропредприятии. Кроме того, работодателей освободят от обязанности утверждать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.

Согласно законодательству, к микропредприятиям относятся ИП, а также субъекты МСП с выручкой до 120 млн рублей в год, на которых работает до 15 человек. Как сообщила Ельцова, сейчас на микропредприятиях занято 6,4 млн человек.

Если микропредприятие меняет свой статус в части выручки или численности, законопроект дает этому предприятию 4 месяца для приведения своего кадрового делопроизводства в соответствие с законодательством, отметила Ельцова.