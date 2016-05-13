Ярославль, 13 мая, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Несовершеннолетние дети из многодетных семей Ярославской области, обучающиеся не в школах, а в лицеях или колледжах, должны вновь получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Такой законопроект в Ярославскую областную думу внесли депутаты из фракции КПРФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном законодательном органе.

Бесплатного проезда дети из многодетных семей лишились после введения электронных транспортных карт полгода назад.

«Об этой несправедливости нам рассказали сами учащиеся колледжей. Их сверстники из многодетных семей, обучающиеся в школах, льготу имеют, а они нет. Выяснилось, что в регионе таких 655 человек. На восстановление льготы для них потребуется 6 млн рублей в год. Источник финансирования должны определить депутаты думы, это могут быть непрограммные расходы», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM один из авторов законопроекта, председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев.