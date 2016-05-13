Москва, 13 мая, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, закрепляющий нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

ftimes.ru Нефть

Согласно закону, с 1 июня 2016 года 12% доходов от акцизов на нефтепродукты будут зачисляться в федеральный бюджет, а доля доходов, зачисляемых в региональные бюджеты, составит 88%. Сейчас в региональные бюджеты зачисляется 100% поступлений от акцизов на нефтепродукты.

1 апреля 2016 года в РФ были повышены акцизы на бензин (на 2 рубля) и на дизтопливо (на 1 рубль). По замыслу правительства РФ, практически все допдоходы, которые должны были появиться в результате этого повышения, предполагалось направлять в в федеральный бюджет. В соответствующей редакции документ был принят в первом чтении. Как подчеркнул глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), ситуация изменилась после «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. «Очень важное решение было озвучено президентом. Он сказал — не менее половины этих средств должно поступить в региональные дорожные фонды, то есть пойти на региональные и муниципальные дороги», — сказал он.

При этом, по словам Макарова, депутаты изыскали больше средств, чем было озвучено президентом. «Президент говорил о том, что это должно быть не менее 40 млрд рублей. Примерно 60 млрд рублей получат дополнительно региональные дорожные фонды», — сообщил Макаров. Сумма получилась большей из-за переноса вступления закона в силу на 1 июня 2016 года.

Макаров пояснил, что речь идет не только о направлении средств в дорожные фонды, но и о целевом расходовании их на строительство дорог. «Необходимо исключить, чтобы деньги, с таким трудом выделенные на ремонт и строительство дорог, могли направляться на другие цели. Поправки «окрасили» те средства, которые направляются в региональные дорожные фонды, исключив возможность использования их на какие-то другие цели», — подчеркнул Макаров.

В соответствии с Бюджетным кодексом базовый объем бюджетных ассигнований федерального дорожного фонда устанавливается как сумма 345 млрд рублей (которая должна индексироваться на прогнозируемый уровень инфляции) и бюджетных ассигнований, равных прогнозируемому объему доходов от акцизов на бензин, дизтопливо, моторные масла, поступающих в бюджетную систему РФ, умноженному на коэффициент 0,83. Законом сохраняется действующий коэффициент, применяемый при расчете базового объема федерального дорожного фонда в размере 0,83. Правительство предлагало сократить его до 0,59. «Федеральные дороги тоже нуждаются в ремонте. Поправка, которая восстанавливает тот коэффициент, который существует и действует ныне в Бюджетном кодексе, позволяет сохранить для дорожных фондов еще 78 млрд рублей», — пояснил Макаров.