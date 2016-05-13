Махачкала, 13 мая, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Члену общественного совета и пресс-атташе мечети «Тангъим» на улице Венгерских бойцов в Махачкале Магомеду Магомедову предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Об этом СМИ сообщил его адвокат. Магомедов в настоящее время задержан.

da3doo3a Мечеть

По словам родственников Магомедова, вечером 11 мая в Махачкале неизвестные люди в масках перекрыли ему дорогу, когда он отъезжал от своего дома, и заставили его сесть в автомобиль «Газель». Ближе к вечеру родственники Магомедова обратились в правоохранительные органы с официальным заявлением с просьбой определить его местонахождение. Спустя некоторое время после этого Магомедов вышел на связь с родными.

«Он сказал, что находится в ОВД по Советскому району Махачкалы. При нем якобы обнаружили оружие и наркотики. Мы уверены, что дело в отношении него сфабриковано», — рассказал представитель мечети «Тангъим».

В пресс-службе МВД по Республике Дагестан 12 мая подтвердили факт задержания Магомедова, но не назвали причин задержания. «Мы ждем справку из ОВД по Советскому района Махачкалы», — заявил представитель пресс-службы.

Напомним, Магомед Магомедов был в числе прихожан мечети «Тангъим», которые в марте обратились в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности нескольких сотрудников полиции. В заявлении на имя главы МВД Дагестана прихожане жаловались на некорректные действия группы полицейских во время их визита в мечеть. Отметим, что многие прихожане мечети «Тангъим» состоят на так называемом профилактическом учете в правоохранительных органах как приверженцы радикальных течений в исламе.