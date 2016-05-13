Москва, 13 мая, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Использование воздушных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при доставке не тяжёлых, малогабаритных грузов приведет к увеличению объема перевозок, так как БПЛА не нуждаются в дорогах, заявил IT-советник генерального директора транспортно-экспедиционной компании «ПЭК» Вячеслав Тимонин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление Центра стратегических разработок о том, что беспилотники — самый перспективный для инвестиций сектор экономики.

atomdrones.com Дрон

«С помощью летающих дронов можно, например, доставлять пиццу, заказы из интернет-магазинов, почтовые бандероли. Кроме того, использование беспилотных автомобилей при доставке грузов принесет огромную пользу: средняя скорость движения машины увеличится, соответственно, сократится время в пути, так как у роботов отсутствуют такие человеческие потребности, как сон, питание и отдых. Уменьшится общее время доставки товаров из пункта, А в пункт Б, за счет сокращения времени на обработку, погрузку и разгрузку», — пояснил эксперт.

«Вероятно, что крупнотоннажные грузовые беспилотники в первую очередь появятся на междугородних трассах, так как в больших городах их использование пока не представляется возможным в связи с большим трафиком и отсутствием очень точных электронных карт. В любом случае нужно будет привлекать операторов, приглядывающих за роботами», — считает Тимонин.

«Можно с уверенностью заявить, что примерно через 10 лет полуавтоматические, контролируемые оператором грузовики начнут ездить по магистралям, а метро и, возможно, пригородные электрички станут ездить без машинистов. Однако полностью беспилотные, самодостаточные автомобили появятся ближе к середине столетия», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, Центр стратегических разработок (ЦСР), председателем совета которого в апреле стал бывший министр финансов Алексей Кудрин, назвал самые перспективные для инвестиций сектора экономики в ближайшие 20 лет. Первым в списке упомянут сектор беспилотных транспортных средств, «повышающих и упрощающих мобильность людей, на порядок повышающих производительность транспортных процессов».

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