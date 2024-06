Киев, 13 мая, 2016, 13:58 — ИА Регнум. В случае победы России на «Евровидении-2016» Украина откажется от участия в конкурсе в следующем году. Об этом сообщил генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания в своём Facebook.

Daniel Aragay Евровидение

Победа российского певца Сергей Лазарева, который представляет на «Евровидении-2016» Россию с песней «You are the only one», будет означать, что через год конкурс будет проходить в России.

«Об альтернативе думать вынужден. Если победителем станет человек по имени Лазарев, думаю, что в следующем году «UA:Первый» вновь откажется от участия в конкурсе», — написал Аласания. Стоит отметить, что телевизионная компания «UA:Первый» является организатором участия украинских артистов в «Евровидении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лазарев вышел со своим номером в финал конкурса. Его выступление состоится во второй части финала 14 мая в Стокгольме, он выйдет на сцену под номером 18.

