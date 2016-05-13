Москва, 13 мая, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Информация бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в интервью The New York Times об употреблении допинга российскими спортсменами в Сочи не соответствует действительности. Об этом, как передает «Спорт-Экспресс», заявил двукратный Олимпийский чемпион Сочи-2014, чемпион мира и неоднократный обладатель Кубка мира по бобслею Александр Зубков.

kremlin.ru Чемпионы олимпиады в Сочи

«Это полная клевета в отношении спортсменов сборной России и меня в частности», — заверил спортсмен.

При этом Зубков добавил, что он участвовал в пяти Олимпиадах и многократно сдавал допинг-пробы как в РУСАДА, так и в ВАДА.

«И сейчас вдруг кто-то пытается мне что-то приписать, — говорит спортсмен. — Даже не понимаю для чего это нужно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая в газете The New York Times появилось сообщение со ссылкой на экс-главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, что примерно 15 российских призеров ОИ-2014 в Сочи употребляли допинг.

Издание утверждает, что Родченков заявил о существовании в РФ «допинговой программы», тщательно планируемой в течение ряда лет для победы спортсменов РФ на ОИ-2014 в Сочи.

Газета также привела список спортсменов, «принимавших» допинг: лыжник Александр Легков (золото и серебро), бобслеист Александр Зубков (два золота), скелетонист Александр Третьяков (золото) и вся женская сборная РФ по хоккею (шестое место).

Читайте также: Лыжник Александр Легков отверг обвинения NYT в употреблении допинга