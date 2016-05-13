Москва, 13 мая, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Пакет антитеррористических законопроектов в ЛДПР расценили как законотворческий брак, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая. «Это брак чистой воды — к бабке не ходи», — констатировал в ходе дискуссии депутат Госдумы Сергей Иванов, выступая от фракции. «Как это все будет работать?» — задал он вопрос.

ИА REGNUM Гайка

Так, поправками предусматривается обязанность операторов хранить информацию и данные всех пользователей в течение трех лет. «Бешеные деньги стоит оборудование, которое позволяет хранить информацию. Государство сказало: за чей счет?» — отмечает парламентарий.

Вопросы вызывает и норма о лишении террористов, имеющих двойное гражданство, гражданства РФ. «Террорист, которого поймали, ему говорят: все, дорогой, мы тебя российского гражданства лишаем. У него два варианта: биться башкой об стену, что его лишили российского гражданства, или по обмену опытом поехать в ту страну, чье гражданство он имеет. По закону так получается?» — рассуждает депутат.

«Когда вот это все пишется — волосы дыбом встают. К борьбе с терроризмом это никакого отношения не имеет», — заявил он.

Ужесточение наказания за преступления террористической направленности не приведет к сокращению терактов, полагает Иванов.

Также он предостерег от перегибов в реализации предлагаемых изменений. «А вы Чехова читали? «Гайка» рассказ называется. Он гайку открутил железнодорожных путей — все, террорист, ты, видимо, хотел поезд под откос пустить. С такими правоприменителями можно таких дел накрутить», — полагает Иванов.