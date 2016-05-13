Москва, 13 мая, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на выходные и понедельник, 16 мая, говорится в сообщении регулятора.

ИА REGNUM Евро

Курс доллара США составил 64,9306 рубля, что на 3,01 копейки ниже предыдущего значения. Курс евро установлен на отметке в 73,6248 рубля, подешевев на 48,89 копейки.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, составила 68,8430 копейки, она опустилась на 23,66 копейки.