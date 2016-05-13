Ярославль, 13 мая, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Избирательная кампания внутрипартийного предварительного голосования «Единой России» выходит на финишную прямую. 22 мая избиратели, которые примут участие в праймериз, смогут сделать свой выбор. Данная пусть и внутрипартийная, но все же предвыборная борьба преподнесла и, возможно, еще преподнесет немало сюрпризов. Корреспондент ИА REGNUM решил узнать у ярославских политических экспертов их мнение о ходе избирательной кампании в рамках праймериз «Единой России» и перспективах лидеров внутрипартийной выборной гонки. Мнения разделились.

«Ни для кого не секрет, что в ярославской политике есть «держатели схемы», организационной схемы по стратегическому развитию и контролю политической ситуации региона. Праймериз — один из элементов игры. У меня есть несколько вопросов по ходу праймериз. Первый: кто победит в 194 одномандатном округе? Там явно выделились два лидера: председатель Общественной палаты области Александр Грибов и председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.

С точки зрения стратегической задачи, лидеры должны были договориться, но, возможно, личные амбиции стали выше стратегических задач. 195 округ отдан под Илью Осипова. Вроде была конкурентная борьба, был конфликт, но по итогу округ оказался расчищен, все ожидаемые конкуренты — Евгений Сдвижков, Павел Исаев, Альфир Бакиров сняли свои кандидатуры.

Поэтому в 195 одномандатном округе на праймериз интриги нет, интрига данного округа заключается в том, сможет ли Илья Осипов победить справедливоросса Анатолия Грешневикова на настоящих выборах.

Партийный список также вызывает вопрос. Здесь обозначены трое лидеров — Валентина Терешкова, Павел Исаев и Евгений Сдвижков. Все они идут на победу. Интрига в том, что на данном этапе неясно, сколько процентов наберет «Единая Россия» в Ярославской области и как будут нарезаны территориальные группы. Второе место в партийном списке, на мой взгляд, потенциально проходное. Теоретически, учитывая подвижность списка в течении созыва, то и кандидат, занимающий третью строчку, может в будущем получить мандат федерального депутата. Тут разворачивается борьба за второе место, Валентину Терешкову тяжело обыграть, и вопрос в том, кто займет следующую позицию: Евгений Сдвижков или Павел Исаев. Очень важно также, кто будет считать результаты праймериз. Данная процедура не регламентируется законодательно, все правила — внутрипартийные, и, соответственно, нарушения в ходе голосования преследоваться правоохранительными органами не будут», — считает политтехнолог Алексей Власов.

«Когда заявляли, что перед выборами депутатов Государственной Думы будет проведено самое демократичное предварительное голосование, Вячеслав Володин провозгласил принцип «Конкурентность. Открытость. Легитимность». Я думаю, что не для красного словца он поставил конкурентность выше всех. Конкурентность позволяет праймериз отразить реальную популярность персон в избирательном округе. Конкурентности на праймериз в нашем регионе сегодня нет, все разделено.

Кампания сейчас имеет административный характер, формирования электорального характера не наблюдается. Во многих территориях главы муниципальных образований активно вмешиваются в процесс набора сторонников за фаворита. В этом нет ничего плохого. Но плохо то, что это прикрывается федеральными темами, именем губернатора. Когда глава района говорит, что ему поручено вышестоящей стороной — это уже не конкурентность, не открытость и не легитимность. Базовые принципы праймериз не соблюдаются. Из-за этого может сложиться ситуация, когда расклад сил 22 мая не будет отражать реалии, которые могут сложиться 8 сентября.

Интрига есть на выборах по партийному списку. Вполне возможно, что из-за определенной расслабленности административного ресурса, применяемого в пользу Терешковой, может победить Евгений Сдвижков. Он ведет активную работу в Рыбинском, Некоузском, Мышкинском районах, в Ярославле, Переславле, Ростове, Угличе. 15−20 тысяч избирателей ему может дать Рыбинск, 10 тысяч — Ярославль, еще 5 тысяч — в сельских районах и малых городах.

194 округ — округ малоконкурентный, реальной конкуренции главе Общественной Палаты никто не составляет. Таким образом, у Александра Грибова нет стимула показывать весь свой потенциал, с одной стороны это поможет приберечь силы для основных выборов, с другой — может создать иллюзию легкого прохождения», — поделился своими мыслями с корреспондентом ИА REGNUM политтехнолог Андрей Становой.