Душанбе, 13 мая, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Сошедшие в Таджикистане сели разрушили участки автодороги Куляб — Калаи-Хумб, парализовано автомобильное сообщение между Горно-Бадахшанской автономной областью и Душанбе.

Горный Бадахшан

«Транспортные средства не могут продвигаться также посредством альтернативной автодороги, связывающей ГБАО с центром республики через перевал Хобу-Рубот. Данная дорога на территории Тавильдаринского района и Дарвазского района годами не ремонтировалась. Продвигаться по этой дороге на данный момент не представляется возможным», — отмечают очевидцы.

В Минтрансе говорят, что дать информацию о размерах нанесенного ущерба пока не готовы, его оценку проводит специальная комиссия министерства под руководством замминистра.

По словам местных жителей, некоторые участки дороги серьезно пострадали, и неизвестно, сколько потребуется времени на их восстановление.

Радио Озоди отмечает, что разрушенные стихией участки дороги изначально были построены и реконструированы турецкими и иранскими компаниями за счет средств арабских стран и Исламского банка развития.

Напомним, в ночь на 12 мая в ряде районов Таджикистана из-за обильных осадков сошли сели и оползни, нанесшие ущерб сотням домов. Из зон подтопления эвакуированы более полутора тысяч человек.