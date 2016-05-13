Пермь, 13 мая, 2016, 13:27 — ИА Регнум. В Пермском крае в результате прохождения грозового фронта 12 мая отключение электроснабжения произошло в 36 населенных пунктах с населением 12 594 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

dobrochan.ru Лампочка

Без света остались жители в Березовском, Пермском, Еловском, Добрянском, Куединском, Нытвенском, Частинском, Суксунском, Уинском, Усольском, Кишертском районах, Кунгурском и Лысьвенском городских округах. Электричество отключилось около 21:00 (19:00 мск).

На места аварий выезжали сотрудники МЧС и оперативных служб. Было задействовано 78 человек и 31 единица техники. По данным краевого МЧС, к 23:30 местного времени 12 мая света не было в 30 населенных пунктах, где проживает 2610 человек, в том числе 354 ребенка. Восстановить подачу электроэнергии в большинстве территорий удалось к 02:00 (00:00 мск).

Отметим, что в соцсетях жители Перми тоже жаловались на отключение электричества. В частности, об этом сообщали жители домов в микрорайоне Вышка-2.

Отметим, что это крупномасштабное отключение электричества из-за непогоды в 2016 году. Наибольшее количество веерных отключений пришлось на лето 2015 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, пики прерывания подачи электроэнергии пришлись на 17 и 29 июня, 18 августа 2015 года.