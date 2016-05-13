Киев, 13 мая, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Инициативу досрочного прекращения полномочий президента Украины и проведения внеочередных президентских выборов на сегодняшний день поддерживают 44,5% украинцев, не поддерживает — 39,0%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Об этом говорится в результатах социологического исследования, проведенного Центром Разумкова и обнародованных в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом, согласно опросу, в случае проведения президентских выборов наибольшую электоральную поддержку в первом туре выборов получил бы все равно Петр Порошенко (10,0% среди всех опрошенных и 14,8% среди тех, кто намерен принять участие в выборах), на втором месте — лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (соответственно 7,4% и 9,8%), на третьем — мэр Львова Андрей Садовый (соответственно 6,8% и 10,1%).

По данным социологов, инициативу роспуска нынешней Верховной рады и проведения внеочередных выборов в парламент поддержали 46,3% респондентов, не поддержали — 38,4%.

Однако в случае проведения парламентских выборов в ближайшее время больше всего голосов получил бы «Оппозиционный блок» (политсила, созданная преимущественно бывшими представителями Партии регионов), далее следуют «Самопомощь» и «Блок Петра Порошенко». В частности, за «Оппозиционный блок» проголосовали бы 9,2% всех респондентов (среди тех, кто намерен принять участие в выборах, — 12,3%), за «Самопомощь» — 8,3% опрошенных (среди тех, кто намерен принять участие в выборах, — 11,3%), за «Блок Петра Порошенко» — 7,4% опрошенных (среди тех, кто намерен принять участие в выборах, — 11,9%). Кроме того, за «Батькивщину» Тимошенко готовы проголосовать 6,7% опрошенных, за Радикальную партию Ляшко — 6,2%, за Блок Михаила Саакашвили — 3,8% (избирательный барьер на Украине составляет 5%), за «Свободу» — 3,2%, а каждую из других партий — меньше 3% тех, кто намерен принять участие в выборах.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 22 по 26 апреля 2016 года. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и «оккупированных территорий». Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.