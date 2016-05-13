Балашиха, Московская область, 13 мая, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Деятельность полигона ТБО «Кучино» в подмосковной Балашихе, неоднократно подвергавшегося критике местных жителей за неприятные запахи и ухудшение экологической обстановки, стала причиной официального обращения в прокуратуру. Подмосковные активисты считают, что полигон необходимо закрыть и наказать виновных в нарушениях закона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

wikimapia.org Полигон «Кучино»

Деятельность полигона ТБО «Кучино», по мнению жителей и областных активистов, нарушает федеральное законодательство. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ свалки составляет менее 500 метров. Деревня Фенино находится всего в 200 метрах от «Кучино».

Жители соседствующих с полигоном домов, в свою очередь, отмечают неблагоприятную экологическую обстановку в районе полигона и жалуются на постоянные резкие запахи.

По словам члена регионального штаба ОНФ Владимира Рабеева, необходимо оптимизировать деятельность полигона, либо провести его консервацию. Он также отметил, что региональный штаб уже обратился за разъяснениями в прокуратуру и министерство экологии Подмосковья.

«Мы направили обращение в прокуратуру Московской области с информацией, полученной в ходе мониторинга. Также ОНФ обратился в Министерство экологии и природопользования Московской области и в администрацию Балашихи за разъяснениями по вопросам размещения полигона. Если выявятся факты нарушения природоохранного законодательства, следует привлечь должностных лиц к ответственности», — заявил Рабеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года Балашихинский городской суд уже удовлетворил иск межрайонной природоохранной прокуратуры области о приостановлении эксплуатации полигона. Однако, по данным пресс-службы министерства экологии Подмосковья, полигон проходит программу по рекультивации. Срок его работы может составит еще около 5 лет. В дальнейшем в Кучино может появиться многофункциональный парк для активного отдыха и экстремальных видов спорта.