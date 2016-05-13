Калуга, 13 мая, 2016, 13:23 — ИА Регнум. О реализуемых проектах в строительной сфере шла речь сегодня, 13 мая, в Калуге на встрече министра строительства и архитектуры Белоруссии Анатолия Черного с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым.

Фото Агентства регионального развития Калужской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, в ходе переговоров Анатолий Черный отметил положительную динамику развития отношений между Белоруссией и калужским регионом.

«Мы и в дальнейшем намерены держать на контроле все проекты белорусских компаний и рассматривать новые направления для взаимодействия», — подчеркнул Анатолий Черный.

В настоящее время Калужская область и Белоруссия эффективно взаимодействуют в сфере жилищного строительства. Так, в Калуге компанией ООО «Веста» возводится жилой квартал «Малиновка» и жилой комплекс «Малиновка 2». Оба проекта включают в себя комплексы из пяти многоквартирных жилых домов с обустроенной и облагороженной территорией, дорогами, парковками, комплектами малых архитектурных форм, прудом и парком с прогулочными дорожками и беседками. Ведутся работы по строительству микрорайона «Веснушки» на Правом берегу. В микрорайоне будет построено 34 многоэтажных жилых дома, что составит более 250 тысяч квадратных метров жилья, из которых в рамках программы «Жилье для российской семьи» — более 108 тысяч квадратных метров. Помимо этого, возводится жилой комплекс «Анненки», где планируется построить четыре 19-этажных дома на 504 квартиры с обустроенной и облагороженной территорией, дорогами, парковками, комплектами малых архитектурных форм и места для отдыха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году калужские власти подписали с правительством Белоруссии соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии. Утвержден также план мероприятий по развитию двустороннего сотрудничества на 2014−2016 годы. В марте 2015 года состоялось подписание соглашения о побратимских связях между двумя городами — Калугой и Минском.