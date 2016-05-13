Пермь, 13 мая, 2016, 13:23 — ИА Регнум. В столице Прикамья 12 мая 2016 года в 18:58 (16:58 мск) неизвестным лицом были отключены передатчики ПАО «Ростелеком», обеспечивающие эфирное вещание телекомпании «Урал-Информ ТВ» на территории Пермского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой телекомпании.

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Неизвестный, предъявив поддельные документы, проник на территорию режимного объекта под предлогом проведения профилактических мероприятий, после чего произвел отключение передатчиков, транслирующих сигнал «Урал-Информ ТВ».

До полуночи вещание не возобновлялось, доступ к передатчикам был закрыт. Вещание было восстановлено в полном объеме лишь 13 мая. Руководство Пермского филиала ПАО «Ростелеком» комментариев не дает.

На официальном сайте губернатора Пермского края ситуация названа актом информационного терроризма: «Эта беспрецедентная ситуация стала возможной благодаря попустительству руководства компании-оператора, пермского филиала ПАО «Ростелеком», халатность которого привела к проникновению на режимный объект неизвестных злоумышленников».

Руководством «Урал-Информ ТВ» подготовлено обращение в полицию, прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ, Министерство связи Российской Федерации с требованием немедленно устранить нарушения действующего законодательства РФ и оценить действия ответственных за данное происшествие.

13 мая журналисты пермского телеканала вышли на улицы Перми с петлей на шее. Акция протеста против отключения телеканала, вопреки ожиданиям, называлась не «Репортаж с петлей на шее», а «В наш ящик не сыграешь».

Отметим, что телепродукция под брендом UTV транслируется в эфире 10 городов Пермского края. Потенциальная аудитория составляет около 2 млн человек.