Екатеринбург, 13 мая, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Доходы бюджета Свердловской области за первый квартал выросли почти на миллиард рублей по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Размер поступлений от налогов и неналоговых платежей составил 36,4 миллиарда рублей — на 903,9 миллиона больше, чем было год назад, сообщили в пресс-службе губернатора.

116almet.ru Рост бюджета

По данным регионального Минфина, НДФЛ принёс казне 12,7 миллиарда рублей. Это почти на 500 миллионов больше, чем за первый квартал 2015 года. По данным чиновников, такой рост был связан с увеличением размера фонда заработной платы в обрабатывающих производствах, оптовой и розничной торговле, сфере образования и других.

А вот поступления налога на прибыль сократились, правда, менее, чем на один процент. В Минфине уверены: это связано исключительно с тем, что ранее предприятия переплатили налога. Порядка 3,5 млрд поступили в бюджет по акцизам.

Министр финансов Галина Кулаченко отмечает, что рост поступлений в бюжет вызван «продолжающейся работой по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета».