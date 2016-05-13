Сочи, Краснодарский край, 13 мая, 2016, 13:14 — ИА Регнум. В историю российского автомобилестроения войдёт инцидент, произошедший вчера в Сочи. Собирались показать президенту РФ Владимиру Путину военный «УАЗ-Патриот» — а продемонстрировали всей стране отломившуюся ручку от двери внедорожника. Примечательно, что произошло это в год 75-летия Ульяновского автозавода, по случаю которого даже «разработан специальный логотип и выбран слоган «75 лет УАЗ. Дух свободы и приключений», полностью раскрывающий чувства людей, которые управляют ульяновскими внедорожниками». Об этом сообщается на сайте компании, менеджмент которой заранее предвещал «непередаваемые эмоции от путешествий и приключений». И такое приключение случилось с первым лицом государства.

sollers-auto.com «75 лет УАЗ. Дух свободы и приключений»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая в резиденции президента России в Сочи Владимир Путин осмотрел военную технику XXI века в виде ощетинившихся оружейными стволами уазиков. Открыть дверцу «УАЗ-Патриота» у главы государства не получилось, ручка не поддалась. Дальнейшие попытки Путина подергать ручку и открыть дверь навороченной пулеметами машины — тоже не увенчались успехом. На помощь пришел начальника главного автобронетанкового управления Минобороны страны Александр Шевченко. В итоге ручка дверцы не открылась, а отломилась и осталась в руках генерала.

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75 лет Ульяновскому автозаводу исполнится в ноябре 2016 года. К этой юбилейной дате завод подготовился: специально разработал логотип автозавода и новый слоган: «75 лет УАЗ. Дух свободы и приключений». Его директор Вадим Швецов ещё перед Новым годом предупредил губернатора Ульяновской области Сергея Морозова о массовом сокращении работников — 2000 из 6000 задействованных на производстве человек. Но позитив был найден — в юбилейный год Ульяновский автомобильный завод планирует провести программу праздничных мероприятий, чтобы продемонстрировать свои достижения и успехи, рассказать о стоящих перед предприятием целях и задачах, а также поделиться редкими и малоизвестными фактами из своей истории.