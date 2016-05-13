Рим, 13 мая, 2016, 13:10 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

998 мигрантов спасены за последние 24 часов в море между островом Лампедуза и Ливией, мигрантов взяли на борт корабли итальянской береговой охраны и торговые суда, которые направлялись в сторону итальянского побережья. Об этом 13 мая сообщает информационное агентство ANSA. Среди спасенных мигрантов большую часть представляют сирийцы, их судна отплыли от египетского побережья. В порту Аугуста на Сицилии ожидают корабль береговой охраны «Peluso» с 342 людьми на борту к 10 вечера. Сообщается, что среди спасенных мигрантов много женщин и детей.

Еще 250 беженцев высадятся в Катании. Корабль «Rio Segura» доставит 173 мигрантов в порт Палермо, судно «Acquarius» с 233 мигрантами ожидают в порту города Кротоне.

Все мигранты будут размещены во временных приемных центров для установления личности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Италия продолжает принимать беженцев, однако недовольна тем, как идет переселение мигрантов в странах ЕС. С октября 2015 года из Италии в страны ЕС переселили только 591 мигранта, вместо предусмотренных 1600 человек в месяц