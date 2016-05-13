Калининград, 13 мая, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев поддерживает упрощение безвизового режима для Калининградской области. Об этом глава Минэкономразвития заявил накануне на встрече с бизнес-сообществом российского эксклава.

ИА REGNUM Российская граница. Калининград.

Далее, в беседе с калининградскими журналистами, Улюкаев уточнил детали предполагаемой безвизовой «упрощёнки»:

«Что касается безвизового режима, то в части, по крайней мере, деловых поездок, инвесторов, это можно и нужно сделать. Чуть сложнее с туристическим обменом, в связи с его массовостью, но тоже будем об этом размышлять».

В Калининградской области уже второе десятилетие идут дискуссии о том, благо или бомба этот безвизовый режим. До последнего времени федеральный центр не вмешивался в региональные словоблудия, но сегодня, коль уж самый главный по экономике одобрил «безреж», давайте разбираться — в чём выиграет и в чём проиграет российский регион, окружённый Евросоюзом.

Итак, расшифровывая слова Улюкаева, речь идёт о безвизовом посещении Калининградской области инвесторами — гражданами других стран. Каких именно, не уточняется, но подразумеваются, наверное, страны Евросоюза.

Надо понимать, что за размытой формулировкой «безвизовый режим» кроется въедливая конкретика, согласованная, прежде всего, со структурами Российской Федерации, обеспечивающими государственную безопасность страны. Поэтому надеяться, что иностранцы будут проезжать через КПП, лишь помахивая своим паспортом перед лицом российского пограничника, наивно.

Отсюда вопрос — как пограничное ведомство будет отсеивать «инвесторов» от остальных категорий иностранцев, прибывающих в Калининград? От туристов, школьников, студентов, спортсменов, существенной «культурообменной» гвардии, мрувок*, наконец. Ответ — никак. Не рублёвый же счёт они станут показывать в обмен на шлепок печати в паспорте.

Для организации безвизовых деловых поездок в Калининград необходимо всё равно будет создать эрзац-визу, которую российские посольства станут вклеивать в паспорт иностранца (как вариант, электронную карту по типу карточек местного приграничного движения с Польшей). Да, возможно, она станет многоразовой и недорогой (о бесплатности забудьте). Но инвестору в любом случае придётся обращаться в дипмиссию для подачи документов с соответствующей проверкой компетентными органами. Иначе быть не может.

И здесь возникает куча проблем. Каким образом будет оцениваться деловая активность гражданина ЕС? Если по объёмам капиталовложений, то каков их порог? Сто миллионов или сто тысяч рублей? Надо понимать, что серьёзным бизнесменам Польши и Литвы, работающим с Калининградом, получить российскую визу особого труда не составляет. И на то пошло, польские бензинщики, таскающие горючее с российского пограничья, тоже дело делают. Тоже вкладывают в российскую экономику.

Сей велосипед стоило бы, мучаясь, изобретать, если бы уже не было механизма визового послабления, инициированного, кстати, Россией в одностороннем порядке. Я имею в виду режим «72 часа без визы» для иностранных пассажиров калининградского аэропорта «Храброво» (здесь не нужно искать чего-то «сепаратистского», 72-часовой режим призван работать во всех московских аэропортах, а также воздушных воротах Питера, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Адлера, Владивостока и Хабаровска).

Список стран, на которые распространяется трёхдневное безвизовое пребывание в России, не ахти какой большой, но всё же весомый: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция (нет прибалтийских карликов), а также Китай, Япония, Корея, Сингапур, Австралия, Канада и США. Пару лет назад данный законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении, но сегодня о нём ничего путного не слышно.

Возвращаясь к Калининграду, хочется спросить Улюкаева и прочих министров из федерального правительства, почему на Западе России не реализуется перспективный план 72-часового безвизового режима? Или почему разнесчастный аэропорт «Храброво» (строящийся так долго, что моя дочка уже стала подростком) по итогам 2015 года на 70% сократил число пассажиров на международных рейсах? А заодно узнать, почему российский авиамонополист в январе 2016 года отменил все льготные — «Победные» — рейсы из Калининграда в Москву и обратно?

Вообще, Калининград для нас или иностранцев?

*Мрувки (муравьи по-польски) — трансграничные спекулянты подакцизными товарами.