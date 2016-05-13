Париж, 13 мая, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Главы МИД Армении и Франции Эдвард Налбандян и Жан-Марк Эйро на состоявшейся 12 мая в Париже встрече подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения заключенных в 1994—1995 гг. трехсторонних бессрочных соглашений (между Арменией, Азербайджаном и Карабахом — ИА REGNUM ) об установлении и укреплении перемирия в зоне карабахского конфликта. В этом контексте была отмечена актуальность создания механизмов расследования нарушений, инцидентов и расширения возможностей команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

mfa.am Эдвард Налбандян и Жан-Марк Эйро

Как сообщили ИА REGNUM в МИД Армении, Налбандян представил французскому коллеге ситуацию, создавшуюся в результате агрессии Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха, отметил важность последовательных усилий вместе со странами-сопредседателями МГ ОБСЕ в направлении исключения повторения происшедшего я начале апреля и урегулирования конфликта исключительно мирным путем.

Эдвард Налбандян подтвердил, что когда будут созданы соответствующие условия, Армения продолжит вместе со странами-сопредседателями МГ ОБСЕ совместную работу, направленную на урегулировании конфликта переговорным путем.

Как стало известно 12 мая, сопредседатели Минской группу ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта выразили готовность организовать встречу глав Армении и Азербайджана 16 мая в Вене.

Как заявила 12 мая официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в переговорах президентов двух стран могут принять участия также главы МИД России, Франции и госсекретарь США.