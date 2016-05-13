Москва, 13 мая, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» номер 53 с космодрома Плесецк перенесен с 21 на 29 мая, сообщил журналистам глава компании «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева» Николай Тестоедов.

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О причинах такого решения известно лишь то, что оно не связано с техническим состоянием спутника.

Ранее сообщалось, что до конца 2017 года планируется пополнение орбитальной группировки навигационной системы ГЛОНАСС. Для запусков будут использоваться «Союзы» и тяжелые ракеты «Протон-М». Возможен запуск «Протона» сразу с тремя аппаратами ГЛОНАСС до конца 2016 года.