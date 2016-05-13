Сочи, Краснодарский край, 13 мая, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Бюджет города-курорта Сочи пополнился на сумму более 176 млн рублей. Такой доход в городскую казну поступит по итогам очередного аукциона по продаже недвижимости в Имеретинской низменности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе города 13 мая, он состоялся накануне в администрации Сочи.

kremlin.ru Олимпийские объекты в Сочи

На 17 лотов было подано несколько десятков заявок. Покупатели, как и предыдущие, в основном иногородние граждане со всей России. Причём некоторые приобретают сразу по несколько домов. В итоге выставленные на торги коттеджи ушли с молотка все. В общей сложности удалось выручить 176 млн 734 тыс. рублей, которые полностью местные власти обещают направить на решение городских проблем.

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49 «олимпийских» коттеджей снова выставлены на торги в Сочи

Напомним, изначально на продажу был выставлен 51 коттедж, расположенный в районе улицы Таврической. Ранее эти здания принадлежали государственной корпорации «Олимпстрой», затем были переданы муниципалитету. Все дома попадают в особую зону, так называемую территорию гостеприимства, которая получила статус особо охраняемой и считается историко-культурным наследием.

Как сообщало ИА REGNUM, первые торги состоялись еще 28 сентября прошлого года. Следующие два аукциона были отменены из-за отсутствия заявок. Первым был продан коттедж площадью 32 квадратных метра. Его приобрел житель Подмосковья за 8,841 млн рублей. В ноябре прошлого года цена на объекты для большего привлечения возможных покупателей была снижена на 30%. Изначально она варьировалась от 8,5 млн до 34 млн рублей. Также в прошлом году был реализован на торгах еще один коттедж. На предпоследнем аукционе с молотка ушли ещё 14 домов, тогда казна города получила 145 миллионов рублей. Торги по оставшимся 18 будут объявлены на днях.

В мэрии добавили, что помимо этого добавился ещё один блок домов, но расположенных уже в микрорайоне Весёлое-Псоу. Там представлено 43 лота, торги по ним запланированы на 2 июня. Заявки на участие уже принимаются, срок подачи заканчивается 30 мая.

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