Красногорск, 13 мая, 2016, 13:07 — ИА Регнум. 14 мая в Подмосковье пройдет акция «Лес Победы», посвященная 75-й годовщине Битвы за Москву. Участники будут высаживать молодые деревья на специально отведенных участках. Всего планируется посадить более 1,2 миллиона деревьев на общей площади более 300 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства области.

Den Art Дорога в лесу

Акция пройдет в рамках программы «Восстановим леса вместе». В субботу, 14 мая участники акции посадят новый лес на 88 площадках в лесах Подмосковья.

Центральной площадкой станет участок около подмосковного города Раменское в Виноградовском лесничестве. На площади 30 га будет высажено более 120 тысяч молодых деревьев.

Для проведения акции также определены ряд других площадок по количеству муниципальных округов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акция «Лес Победы» зародилась в сентябре 2014 года в Наро-Фоминском районе, где в 1941 году шли ожесточенные бои за Москву. В прошлом году посадка деревьев также проходила в сентябре. Тогда акция подверглась критике из-за неудачного, по мнению экспертов, времени посадки и приближенности к муниципальным выборам.