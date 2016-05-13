Киев, 13 мая, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко 12 мая поздравил главу раскольников из Киевского патриархата Филарета с «50-летием служения на Киевской кафедре».

Разрушенная церковь

Из сообщения пресс-службы Порошенко неясно, является ли поздравление заочным или же в Киеве состоялись соответствующие мероприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко пожелал Филарету крепкого здоровья, долголетия, успехов на пастырской ниве, а главное — «чтобы вы и весь украинский народ как можно быстрее увидели реализацию главного дела вашей жизни — Украинской единой поместной независимой православной церкви, признанной Вселенским православием».

Также Порошенко отметил, что все социологические опросы показывают, что все больше и больше православных граждан Украины хотят иметь Единую поместную церковь, «евхаристично и молитвенно объединенную, и при этом — административно независимую от других церковных юрисдикций», хотя никаких конкретных данных по этим опросам не привел.

«Это исторический тренд, и этот тренд не может обойти Украину, я уверен, что благодаря упорной работе патриарха украинское православие получит признанную другими церквами автокефалию», — заявил президент.

По его оценке, образованный раскольниками Киевский патриархат сейчас является «мощной религиозной организацией, которая обязательно займет подобающее ей место в мировом православии», а сам Филарет «стал первым украинцем, который занял древний киевский престол за почти 150 лет, так как перед тем Петербург и Москва присылали служить сюда кого угодно, но не украинцев, с одной неизменной целью — русифицировать и духовно подчинять своей власти наш народ».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Порошенко встретился со вселенским патриархом Варфоломеем I в Стамбуле. Согласно официальной информации, одной из главных тем встречи стало именно создание Единой поместной православной церкви — «к которой стремится и которую ждет украинский народ».

Интересно, что церковные инициативы Порошенко встречают на Украине и критику. Например, украинский дипломат Богдан Яременко уверен, что столь резкий крен в сторону Единой церкви связан с грядущими сравнительно скоро президентскими выборами. «А так получается, как всегда: чем ближе выборы и ниже уровень поддержки, тем «патриотически настроенные президенты» больше за единство православия», — комментирует Яременко.

А в конце апреля на рассмотрение Верховной рады был подан законопроект об особом статусе религиозных организаций. В случае утверждения документа центральное и региональное руководство религиозных организаций с «особым статусом» будет назначаться только с согласия соответствующих органов государственной власти.

Среди задач законопроекта его авторы — представители «Блока Петра Порошенко» — выделяют «обнаружение возможных проявлений внешнего влияния и вмешательства со стороны государства-агрессора через религиозный фактор в государственно-конфессиональную, межконфессиональную сферу отношений на Украине и на протекание общественно-политических процессов в государстве», а также «предупреждение проявлений дестабилизации религиозной среды и разжигания межрелигиозной вражды на Украине».

При этом в украинской прессе в последнее время появились материалы, в которых утверждается, что на полное «церковное» отсоединение Украины от России уйдет 10−20 лет, а общий сценарий следующий — создание Единой православной поместной церкви на базе неканонического Киевского патриархата, для чего паства и священники как раскольников, так и канонической Украинской православной церкви должны обратиться к Константинополю за признанием канонического статуса КП. «Газета по-украински» утверждает, что Порошенко «пережил перелом и демонстрирует приверженность поместной церкви», за что его посланцу в Киевской лавре недавно «даже не открыли дверь».