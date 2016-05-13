Астана, 13 мая, 2016, 12:31 — ИА Регнум. C 10 мая в Таджикистан начали прибывать первые вагоны с гуманитарной помощью от Казахстана. 12 мая в Душанбе состоялась официальная церемония передачи гуманитарного груза, в которой приняли участие посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов и заместитель директора Агентства по государственным материальным резервам при правительстве Республики Таджикистан Сохибджон Зиедуллоев.

Peter Szakacs Поезд

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана, 18 вагонов с гуманитарной помощью были отправлены в рамках оказания официальной гуманитарной помощи населению Таджикистана, пострадавшему от стихийных бедствий в 2015 году.

В Душанбе были направлены мука пшеничная, макаронные изделия, мясные и молочные консервы, овощи сушеные, масло растительное, масло сливочное и чай на общую сумму 873 тысячи долларов США (56 745 000 руб.).

В сообщении казахстанского МИДа также отмечается, что в 2015 году Казахстан оказал Таджикистану помощь в размере 4,7 млн долларов (305,5 млн руб.), что составило 9,5% от общего объема гуманитарной помощи, полученной Таджикистаном в прошлом году.

Напомним, в июле-августе 2015 года из-за резкого повышения температуры воздуха во многих горных регионах Таджикистана усилилось таяние ледников, приведшее к селям и паводкам, а также повышению уровня воды в реках. В результате от стихийных бедствий пострадали Шугнанский, Ишкашимский, Рошткалинский, Ванджский, Дарвазский и Рушанский районы Горно-Бадахшанской автономной области, а также некоторые районы Хатлонской области.

В конце июля 2015 года правительство Таджикистана обратилось к дипломатическим представительствам и международным организациям, аккредитованным в республике, с просьбой оказать помощь и всемерную поддержку в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Между тем буквально на днях в Таджикистане вновь сошли сели и оползни. Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2016 года в результате ливневых дождей в селении Ревад джамоата Урметан Айнинского района сошел селевой поток, в результате чего погибли два человека. Кроме того, оползень сошел в селах Шурча и Куктош джамоата Халифа Хасан Пенджикентского района. Разрушено два моста, смыта часть автодороги, грязевые массы накрыли 60 гектаров посевных полей, также пострадали жилые и производственные строения.