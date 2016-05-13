Шэньчжэнь, Китай, 13 мая, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Полиция Шэнчжэня сообщила о задержании 140 подозреваемых в мошенничестве граждан КНР. Преступники использовали популярные социальные сети для обмана жителей Китая.

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В период с 5 по 12 мая сотрудники правоохранительных органов провели несколько операций, в результате чего удалось задержать более 100 подозреваемых, пишет «Сина синьвэнь».

Полиция не уточнила точную сумма нанесенного ущерба. Известно, что одна из жертв перевела на счет преступников около 8 тыс. юаней ($1,2 тыс). От незаконных действий группировки пострадали не менее 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле Министерство общественной безопасности КНР сообщило о задержании мошенника, входящего в список 10 самых разыскиваемых преступников Китая. 35-летний Чжао Цзяньго возглавлял преступную группировку, которая незаконным путем вывела более 81,72 млн юаней ($12,6 млн) со счета одной из строительных компаний в провинции Ляонин.