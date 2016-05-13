Москва, 13 мая, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Японская автомобильная компании Mitsubishi Motor сообщила об отзыве в России 141 588 автомобилей модели Lancer. Добровольный отзыв касается автомобилей, произведённых с июня 2003 года по декабрь 2008 года, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Mitsubishi Lancer

«В Росстандарт в рамках реализации положений Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» поступила информация от ООО «ММС Рус» о проведении добровольного отзыва 141 588 транспортных средств Mitsubishi Lancer», — говорится в сообщении.

Необходимость отзыва автомобилей связана с тем, что в данных моделях существует вероятность неправильного срабатывания при аварии подушки безопасности на месте переднего пассажира. Владельцы автомобилей, которые подлежат отзыву, будут уведомлены через уполномоченных дилеры ООО «ММС Рус». Автомобиль нужно будет отправить в ближайший дилерский центр на ремонт.

«В рамках отзывной кампании на всех автомобилях будет произведена замена патрона подушки безопасности переднего пассажира. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — говорится в сообщении.

Росстандарт опубликовал полный список VIN-кодов подлежащих отзыву машин. По опубликованным номерам автовладельцы могут самостоятельно узнать, подлежит ли их автомобиль бесплатному ремонту.