Москва, 13 мая, 2016, 17:18 — ИА Регнум. В России вводится независимая оценка профессиональной квалификации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, соответствующий пакет правительственных законопроектов приняла Госдума в первом чтении. «Законопроект предусматривает создание объединениями работодателей с участием профсоюзов и государства системы независимой оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам», — сказала замглавы Минтруда Любовь Ельцова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Независимая оценка квалификации — это процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта, проведенная центром оценки квалификации в форме профессионального экзамена. Такие центры отбираются советами по профессиональным квалификациям, созданными на базе объединений работодателей или ассоциаций, представляющих профессиональные сообщества. Координатором этой системы будет являться Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям, созданный в 2014 году.

По итогам профессионального экзамена соискателям предлагается выдавать свидетельство о квалификации либо, в случае неудовлетворительного прохождения экзамена, заключение о результатах профессионального экзамена с рекомендациями соискателю.

Участие в независимой оценке квалификации является добровольным как для работодателя, так и для работника, при этом такое участие или неучастие не влечет никаких правовых последствий, в том числе при приеме на работу, отметила Ельцова.

Инициатива не коснется профессиональной оценки квалификации врачей, учителей, летного состава и других категорий работников, так как законодательством прописан иной порядок оценки квалификации специалистов в этой сфере.

Оценка профквалификации может проводиться по направлению работодателя с письменного согласия работника. В этом случае работнику предоставляются гарантии и компенсации при прохождении оценки квалификации, оплата проезда к месту проведения квалификации. Если оценка проводится по инициативе работника, все расходы работник оплачивает самостоятельно, при этом за оплату таких расходов в законодательстве будет предусмотрен социальный налоговый вычет, сообщила Ельцова.

Объемы господдержки независимой оценки квалификации будут определяться в ходе бюджетного процесса, рассказала замминистра. «У нас очень скромные объемы поддержки системы профквалификации, но мы должны это делать», — признала Ельцова, отвечая на вопросы депутатов.

В настоящее время 4,6 тыс человек проходят оценку квалификации в специализированных центрах — речь идет о специалистах в области сварки, строительства, машиностроения, работника железнодорожного транспорта, рассказала Ельцова.

«Независимая оценка квалификации — это договоренность работодателей, что они будут доверять этим оценкам друг друга», — отметил первый замглавы комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко («Единая Россия»).