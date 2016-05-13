Москва, 13 мая, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются в непосредственной близости от годовых максимумов. По мнению аналитика ГК Forex Club Валерия Полховского, пока нефть демонстрируют завидную стойкость.

ИА REGNUM Нефть

«После того как контракты котировки вплотную приближались к $50 за баррель 29 апреля, они быстро снизились до $43. Однако, как только котировки достигли 200-дневной скользящей, а в США по итогам предыдущей недели был зафиксирован существенный рост запасов, они стремительно двинулись вверх. Такая динамика сигнализирует о том, что участники рынка воспринимают уровни в области $50 как более соответствующие текущему спросу и предложению», — пояснил Полховский.

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«Падение к отметке в $30 за баррель всеми уже воспринимается как эмоциональный перегиб. Оптимальным диапазоном колебаний для Brent видится область $43−53. Однако, эта ситуация может поддерживаться в основном до окончания сезона отпусков в США. Если ближе к концу лета 2016 года не поступят данные, позволяющие ожидать более быстрого сокращения предложения, к осени цены могут припасть ниже $45 за баррель, — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая стоимость нефти снижается после роста накануне, находясь под давлением укрепляющегося курса доллара к ряду мировых валют, а также на фоне фиксации инвесторами прибыли после роста мировых цен на черное золото. Так, по состоянию на 08:08 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,52% — до $47,83 за баррель. WTI дешевела на 0,73% — до $46,36.