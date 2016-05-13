Чебоксары, 13 мая, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса «обеспокоен решением» Минприроды Чувашии упразднить на территории региона более 70% особо охраняемых природных территорий (ООПТ). ОНФ выступает против такого решения со стороны властей Чувашии и потребует провести проверку его обоснованности и законности, сообщили ИА REGNUM в чувашском отделении Общероссийского народного фронта.

ИА REGNUM Чувашским чиновникам «наплевать на мнение» общественности и федеральных органов власти

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев отмечает, что даже после публичного заявления Минприроды России о недопустимости ликвидации ООПТ региональные власти «так и не отозвали свое постановление и, видимо, намерены начать претворять его в реальность, не оглядываясь на позицию федерального ведомства», говорится в релизе.

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«В ситуации, когда общественность и федеральные органы власти выступают против варварского плана по уничтожению 70% уникальных природных территорий на территории республики, а региональным чиновникам наплевать на это мнение, и они не планируют пересматривать свое решение, нам ничего другого не остается, кроме как обратиться в компетентные органы с требованием провести проверку обоснованности и законности приказа, принятого Минприроды Чувашии. Надеюсь, природоохранная прокуратура оперативно откликнется на нашу просьбу и отменит антиэкологическое постановление властей Чувашии», — приводят «фронтовики» мнение Владимира Гутенева.

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Руководитель группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Чувашии Владимир Михайлов особое беспокойство выражает в связи с тем, что в обновленном перечне ООПТ Чувашии нет таких природных жемчужин Заволжья, как озера Большое и Малое Лебединое, Светлое, Астраханка, уникальные глубоководные карстовые озера, знаменитые нагорные дубравы Чувашии «Культуры Гузовского» и другие ценные лесные участки — такие, как «Чуварлейский бор», «Явлейская роща».

«Настораживает то, что среди ликвидированных охраняемых природных территорий оказались лесные угодья в пригородах столицы Чувашии, Чебоксар. С учетом того, что в последнее время в республике активизировалась работа по переводу лесных участков из категории лесного фонда в земли населенных пунктов с их последующей застройкой закрытыми базами отдыха или коттеджными поселками, особенно на месте защитных лесов города Чебоксары, такая поспешность Минприроды республики вызывает возмущение общественности и не способствует конструктивному диалогу между обществом и местной властью», — цитируют в ОНФ мнение Владимира Михайлова.

В релизе отмечается, что «фронтовики» намерены обратиться в региональную природоохранную прокуратуру. Отметим, что ранее Чебоксарская природоохранная прокуратура на запрос ИА REGNUM прояснить ситуацию по ликвидации 65 ООПТ сухо сообщила, что при принятии нормативных актов «уполномоченные органы действовали в пределах предоставленных полномочий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии под угрозой ликвидации могут оказаться почти 70% особо охраняемых природных территорий регионального значения. Соответствующее скандальное решение приняло в феврале Минприроды Чувашии, утвердив своим приказом перечень ООПТ регионального и местного значения, в котором из 94 охраняемых территорий осталось только 29, остальные 65 упразднены. Официальные структуры называют это «обновлением сведений» и приведением перечня в соответствие с федеральным законодательством, заверяя, что ряд территорий впоследствии восстановят в статусе ООПТ.

Минприроды России вступилось за особо охраняемые природные территории Чувашии, подчёркивая, что в нарушение действующего законодательства документ на этапе его подготовки не был представлен на рассмотрение для получения согласования. «Минприроды России считает недопустимой произошедшую ликвидацию ООПТ. Принимая во внимание общественный резонанс в защиту ООПТ Чувашской Республики, учитывая безусловную ценность и необходимость обеспечения сохранности уникальных природных территорий, Минприроды России направило соответствующее письмо в правительство Чувашской Республики с требованием отменить указанное постановление, восстановив природоохранный статус всех ликвидированных ООПТ», — сообщалось, в частности, в письме за подписью директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Дмитрия Белановича.