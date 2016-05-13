Москва, 13 мая, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты, принадлежащие Российской Федерации, в 2015 году несколько раз нарушали воздушное пространство Польши на границе с Калининградской областью. Об этом заявил министр обороны страны Антоний Мачеревич в эфире телеканала TVP.

Ян Матейко. Стефан Баторий под Псковом. 1872

Обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский прокомментировал высказывание главы Минобороны Польши, которое прозвучало на фоне сообщений о британских истребителях, вылетевших 12 мая на перехват российских транспортных самолетов:

«В заявлении министра обороны Польши Антония Мачеревича нет ничего удивительного и выходящего за пределы риторики Варшавы, которую она избрала в преддверии июльского саммита НАТО.

Вряд ли можно серьезно говорить, что неопознанное воздушные дроны, которые, по словам польского министра, были зафиксированы как нарушающие границу в районе Польши и Калининградской области, являются чем-то серьезным. Учитывая, что между северо-восточными польскими воеводствами и Калининградской областью идет интенсивная торговля в рамках режима малого приграничного передвижения, с двух сторон активно работают контрабандисты. Вполне возможно, что зафиксированные дроны принадлежат частным владельцам и никакого отношения к российской армии не имеют.

Думаю, что такого рода риторика, которую демонстрирует Мачеревич, будет иметь место вплоть до июля, когда в Варшаве страны Североатлантического альянса должны будут принять решения об усилении военного присутствия на так называемом «восточном фланге НАТО».

А в целом о политике польского правительства, в частности, говорит тот факт, что оно решило продлить до 2020 года программу сотрудничества северо-восточных воеводств с Калининградской областью.

По отношению к врагам, которых следует бояться по-настоящему, таких решений, как мне кажется, не принимают».