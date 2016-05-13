Нижний Новгород, 13 мая, 2016, 12:16 — ИА Регнум. В Нижегородской области по ночам 14 и 15 мая 2016 года области ожидаются местами заморозки в воздухе от 0 до — 2ºС, на поверхности почвы и в отдельных северных и восточных районах области от — 3 до — 5 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Cybershot Dude Весенние заморозки

В связи с заморозками в регионе повышается вероятность возникновения ЧС на объектах сельского хозяйства, связанных с заморозками. Прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.

Кроме того, по данным метеорологов, в Нижегородской области сохраняется высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс). Повышается вероятность увеличения числа очагов и площадей природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, линии ЛЭП и линии связи.

В связи с тем, что на территории региона введён особый противопожарный режим при установлении 4−5 класса пожароопасности лесов, вводиться запрет на их посещение.