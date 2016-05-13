Барнаул, 13 мая, 2016, 12:06 — ИА Регнум.



ИД «Алтапресс», Олег Богданов Интервью директора ИД «Алтапресс» Юрия Пургина с губернатором Александром Карлиным

Борьба за «Камень»

Бывший мэр Камня-на-Оби Федор Найден включился в борьбу за кресло главы Каменского района. 10 мая он сдал документы, необходимые для участия в конкурсе, — об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на неназванный источники из окружения кандидата.

«Примечательно, что инсайдеры анонсировали участие экс-градоначальника в конкурсе на следующий же день после скандальных каменских выборов в райсобрание и горсовет. Пока у Федора Найдена, имеющего самое непосредственное отношение к мартовскому электоральному триумфу эсеров, есть только один конкурент — депутат Алтайского Заксобрания, «жириновец» Андрей Щукин», — пишет «Банкфакс».

Документы от боцов за «Камень» будут принимать по 15 мая включительно. Проведение собеседования с участниками конкурса состоится 8 июня. Тогда же будет названо имя нового управленца. В настоящее время обязанности главы администрации района временно исполняет первый заместитель Александр Брежнев, который занял пост после добровольной отставки Владимира Штина.

Информагентство «Банкфакс» напоминает также, что Федор Найден стал мэром Камня-на-Оби в марте 2004 года. За несколько дней до инаугурации он был приговорен к трем годам условно за хищение чужого имущества. Правда, вскоре краевой суд отменил приговор с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

Барнаульцев стало больше

Естественный прирост населения Барнаула в 2016 году составил 176 человек, — об этом 12 мая сообщает газета «Аргументы и факты» со ссылкой на информацию, полученную с заседания, посвященного улучшению демографической ситуации в столице Алтайского края.

«В 2015 году Барнаул впервые перешагнул 700-тысячный рубеж. На 1 января текущего года число горожан составило 700 326 человек. Между тем, несмотря на стабильную демографическую ситуацию, стоит задуматься об увеличении продолжительности жизни до 75 лет. По мнению собравшихся, для этого стоит уделить особое внимание проблемам молодых семей, а также многодетных», — информируют «Аргументы и факты».

Алтайская промышленность и кризис

ИА «ПолитСибРу» 12 мая опубликовало статью, в которой рассказывается о том, как алтайская промышленность чувствует себя в кризис.

В частности, отмечается, что в первом квартале 2016 года в Алтайском крае произошло снижение производства промышленной продукции на 0,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Просели производство транспортных средств, швейное производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, в тоже время рост демонстрируют пищевая промышленность и производство кожи и изделий из нее. Вместе с тем, активизировала работу пищевая промышленность: с начала года она показала рост на 15%.

«Положительные результаты получены по производству мяса и субпродуктов (102%), полуфабрикатов мясных (105%), плодоовощных консервов (в 4,6 раза), масла растительного (129,1%), цельномолочной продукции (105,9%), крупы (112,3%), культур зерновых для завтрака (109,5%), комбикормов (101%), водки (в 1,4 раза), пива (118,1%), воды минеральной (108,8%), напитков безалкогольных (102%)», — пишет «ПолитСибРу».

В тоже время отрицательную динамику в Алтайском крае показывает производство транспортных средств и оборудования, текстильное и швейное производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, а также производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Индекс промышленного производства в отрасли «производство транспортных средств и оборудования» в первом квартале 2016 года составил 19,4%.

Основное снижение объемов производства произошло в АО «Алтайвагон» и ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод», оказывающих определяющее влияние на данный вид экономической деятельности, — констатирует ИА «ПолитСибРу».

Дети-сироты

На Алтае дети-сироты вынуждены жить в съёмных квартирах, — об этом 12 мая сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай». По их свидетельству, проблема с жильём для выпускников детских домов растет, как снежный ком.

В видеосюжете приводятся истории о непростых судьбах двух сирот, которым, несмотря на судебные решения, так и не удалось получить «свой угол». Проблема — в отсутствии средств.

«Около 150 судебных решений о предоставлении жилья принято по краевой столице, а в Барнауле цены даже на вторичном рынке гораздо выше, чем в других муниципалитетах края. На текущий момент в список на получение включено 5800 граждан, более 3700 сирот уже достигли 18-летнего возраста. Но в этом году квартиры получат только 245 человек. Так что очередникам предстоит дожидаться заветных квадратных метров на съемных квартирах, а суммы по 10 тысяч рублей в месяц — непосильная ноша для семейного бюджета, особенно когда в семье есть дети», — отмечают корреспонденты программы «Вести».

Туризм на Алтае: новые региональные особенности

Жители Алтайского края постепенно стали свыкаться с закрытием для отдыха Турции и Египта. А систему «все включено» заменяют путевками с минимумом услуг. И дело здесь не только в отсутствии денег. Об этом 13 мая пишет газета «Комсомольская правда» со ссылкой на президента Алтайской ассоциации туризма «Арат» Елену Чупину.

Эксперт рассказала также о том, как изменилась региональная туриндустрия и что она готова предложить жителям региона.

«Конечно, нам искренне жаль, что российская туриндустрия потеряла такие направления как Турция и Египет. Но искушенные туристы уже «наелись» системой «все включено». Им стало интереснее самим планировать свой отдых, принимать пищу в разных кафе и ресторанах, брать машину в аренду и свободно передвигаться по стране», — отмечает Елена Чупина.

Стоимость такого отдыха на двоих составляет, в среднем, 90−100 тыс. рублей. «Для среднестатистического жителя Алтайского края, живущего на зарплату в 15−18 тыс., даже эта скромная поездка, увы, не по карману», — пишет корреспондент «КП» Анна Адамайтес.

Что касается внутреннего туризма, то, интересно было узнать, что туроператоры рассчитывают на увеличение туристического потока китайцев на Алтай. «Вполне возможно, что к нам будут ездить организованные группы китайских туристов. Они путешествуют не так как мы, одной-двумя семьями, а именно группами. И в настоящее время для Китая Алтайский край представляет огромный интерес. За счет валютной разницы им к нам сейчас летать выгодно, — рассказала Елена Чупина.

Гречиха поможет устранить загрязнение почвы в Бийске

В Бийске обсуждают проект «Рекультивация земельных участков озера-отстойника и площадки сжигания на территории бывшего ОАО «Полиэкс». Об этом 12 мая пишет газета «Бийский рабочий» («БР»).

«Предполагаемые к рекультивации площадки ранее принадлежали заводу ОАО «Полиэкс» и были задействованы в технологической цепочке предприятия. Озеро-отстойник использовалось для сброса жидких отходов производства. Площадка сжигания — для утилизации. Однако в результате продолжительного использования озеро-отстойник подверглось сильному загрязнению тяжелыми металлами, а также нитроцеллюлозой. На площадке сжигания также обнаружены тяжелые металлы. В 2012 году по решению суда проводилась экологическая экспертиза территорий, которая подтвердила их загрязнение. Суд постановил обязать администрацию Бийска обеспечить охрану от доступа людей территории земельных участков озера-отстойника и старой площадки сжигания, а также провести мероприятия по восстановлению природной среды», — поясняет «БР».

Проект рекультивации этих двух объектов подготовило предприятие «Запсибгипроводхоз».

«С повышенным содержанием тяжелых металлов в грунте и на месте бывшего озера, и на месте площадки специалисты советуют бороться «фитотерапией». Так, мышьяк из почвы хорошо вытягивают подсолнечник и гречиха. Один посев подсолнечника снижает уровень загрязненности почвы мышьяком в среднем в два раза. При этом не обязательно ждать созревания культуры, достаточно, чтобы растения достигли 60 — 70 см в высоту. Далее подсолнечник скашивается и вывозится на полигон ТБО. За сезон можно сеять два раза. Гречиху за сезон скашивают три раза. По прошествии двух сезонов на площадку сжигания планируется высадить деревья, способствующие вытягиванию тяжелых металлов. Для этого подойдет тополь бальзамический и клен Гиннала», — пишет «Бийский рабочий».

О выборах, коррупции и пиаре

ИД «Алтапресс» 15 мая опубликовал на своем сайте развернутое интервью с губернатором Александром Карлиным. Примечательно, что его собеседником стал гендиректор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин, а речь шла о предстоящих выборах, коррупции и пиаре.

Что касается новшеств в избирательном процессе, то по поводу, так называемого «праймериза», глава края заметил: «Сама по себе процедура предварительного голосования, я считаю, неплохая. Другой вопрос, насколько готов к ней наш избиратель: понимает ли он, что речь идет о внутрипартийной процедуре, что таким образом «ЕР» ищет новый механизм отбора кандидатов, которые, с одной стороны, адекватны ее программным установкам, а с другой — отражают то, чем живет общество. Я надеюсь, что при правильной организации разъяснительной работы партия поможет людям не путать предварительное голосование, проходящее в мае, и собственно выборы, которые пройдут 18 сентября».

По поводу всплеска коррупционных дел, губернатор Алтайского края ответил так: «Мое отношение к этому явлению такое, какое может и должно быть у профессионального юриста. Говорить о коррупции я могу, только имея в виду те факты, которые отражены во вступивших в законную силу приговорах суда. Публичное обсуждение обстоятельств преступления на этапе расследования для меня табу. Два исходных тезиса. Первый — у нас нет персонажей, которые выведены из сферы действия законодательства, в том числе уголовного. У нас нет неприкасаемых».

А вот отношение к тому, что считать «пиаром» у главы Алтайского края достаточно своеобразное. «Когда кто-то рвется на экран, на страницу газеты, рассказывая о том, какие ползунки он носил в детстве, в какие игрушки он играл, и все — только о себе любимом да с разных точек зрения, то это, на мой взгляд, пиар», — отметил Александр Карлин.

На вопрос по поводу необходимости изменить систему поддержки СМИ у главы региона мнение достаточно категоричное — не время.

«Вот, говорят, на управление по печати и информации выделили 228 млн рублей, и эти деньги идут только на пиар губернатора. Это не так. Средства выделяются на поддержку системы средств массовой информации. Как врачи и учителя получают плату за то, что лечат и учат, так и журналисты — за выполнение своей социальной функции — информирование населения. В том числе средства направляются, например, на поддержку районных газет. Сегодня, конечно, электронные СМИ вытесняют прессу. Но есть еще очень большая часть населения, преимущественно сельского, которая в качестве источника информации использует печатные СМИ. И пока люди будут читать газеты, мы будем их поддерживать. В противном случае это будет означать отказ жителям в их праве на доступ к информации», — заявил губернатор.

Барнаульцы не знают что такое праймериз

13 мая ИА «Амител» опубликовало новость с видеороликом об опросе барнаульцев на тему «Что такое праймериз». Выяснилось, что немногие знают что обозначает это понятие.

«Среди более чем сотни опрошенных не более десяти знали, что такое праймериз. Остальные могли только предполагать, и эти предположения порой были очень неожиданны», — поясняют корреспонденты.

Из «неожиданностей» можно перечислить такие определения «праймериз — это что-то типа премьеры», «что-то с продажами», «Такое модненькое, непонятное, — может быть, какой-то сервис», «ценовой ценз», «Сеть магазинов», «гаджет», «еда».

Почём доблесть?

Газета «Алтайская правда» 13 мая опубликовала статью корреспондента Тамары Поповой о том, как активистам-поисковикам удалось спасти от продажи с молотка медаль «За отвагу» и гвардейский нагрудный знак советского солдата.

Награды эти год назад обнаружились среди лотов аукциона в Германии. Один из специалистов творческой лаборатории «Эполет» выкупил эти реликвии и передал их своему другу, руководителю департамента поисковой и реконструкторской работы Российского военно-исторического общества Сергею Мачинскому.

«Тот сразу предположил, что медаль не сняли даже — содрали с убитого воина: верхняя колодка была вырвана. Осенью 2015 года во время закрытия сезона Всероссийской акции «Вахта памяти» Сергей Александрович обратился к известным поисковикам России, среди которых были и алтайские — Николай Чайка и Александр Вилисов, с просьбой помочь найти родных героя», — рассказывает Тамара Попова. Поиск владельца раритета привел в Алтайский край.

По номерным наградным спискам Центрального архива Минобороны руководитель поискового отряда «Алтай» Николай Чайка выяснил имя и звание погибшего бойца. Им оказался Павел Зуенко, гвардии старшина, командир орудия. Погиб 15 боец сентября 1944 года при освобождении Польши.

«Путей попадания наших святынь на аукционы несколько, но нет ни одного чистого. Они сняты с убитых еще на полях сражений, украдены у ветеранов войны уже в наше время либо проданы за ненадобностью «Иванами, родства не помнящими». Незачем кивать на Германию, где нашлась медаль Павла Зуенко, если в России вполне легально действует «интернет-военторг», торгующий копиями и подлинниками военных наград. Чаще всего такие лоты снабжены подписью «Недорого», а то и вовсе «Дешево». Не в цене у торгашей доблесть», — делится мнением корреспондент «Алтайской правды».

День Победы в Барнауле

Тележурналисты проекта «Наши новости» («НН») 10 мая рассказали и показали, чем запомнится барнаульцам 71-я годовщина Победы.

«Великий праздник — большие достижения. Сразу несколько рекордов установили жители края, отмечая очередной День Победы. Только акция «Бессмертный полк» собрала под свои знамена беспрецедентное число людей — 110 тысяч в целом по региону! Еще сотни тысяч человек приняли участие в других торжественных мероприятиях», — отмечают «НН».

Особый восторг у ветеранов вызвал плац-концерт курсантов барнаульского юридического института. Вслед за войсками — парад военной автотехники: машины ГАЗ, ЗиС, «эмки», и конечно, знаменитая «Победа». А завершила торжественное шествие колонна «Бессмертного полка», — напоминают алтайские тележурналисты.

Сообщается также, что «живая река памяти» текла почти час по главному проспекту Барнаула. После чего торжества продолжились на главной сценической площадке и в районах города. Со сцен звучали песни военных лет и, конечно, поздравления с 71-ой годовщиной Великой Победы.

Финальным аккордом любимого праздника по традиции стали яркие фейерверки. Над Барнаулом прогремело одновременно сразу пять праздничных салютов.