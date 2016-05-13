Омск, 13 мая, 2016, 12:02 — ИА Регнум. В фонд развития города Омска поступило уже более 9 миллионов рублей. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, эти средства будут потрачены на городские проекты, направленные на благоустройство и озеленение территории города.

Омск

Деньги перечислили депутаты, коммерческие компании города, а также жители Омска. Пенсионер, ветеран воинской службы Михаил Долматов перевел на реализацию проекта «Памятник основателям Омска» 10 тысяч рублей. «Мне 82 года, настало время поблагодарить любимый город. Я делаю это искренне и с надеждой, что мой вклад будет полезен омичам», — сказал ветеран.

«Здесь важна не сумма взноса, а сам факт участия. Когда каждый из нас сможет с гордостью сказать — в этом проекте есть и моя частичка. Мы приглашаем вас, уважаемые земляки, внести свой вклад в настоящее и будущее Омска. С вашей помощью мы сможем сделать наш любимый город более благоустроенным, красивым, удобным и комфортным», — прокомментировала директор департамента городской экономической политики Гульнар Айтхожина.

По данным профильного департамента, собранные добровольные взносы предприятий, организаций, общественных объединений, неравнодушных жителей города помогут реализовать ряд важных социальных проектов. Ключевыми из них считаются проекты «Парк 300-летия Омска», «Памятник основателям Омска», благоустройство сквера Дружбы народов, бульвара Победы, Привокзальной площади.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, фонд развития города Омска начал свою работу в феврале текущего года. Учредителем организации является горадминистрация. По словам главы города Вячеслава Двораковского, основная цель фонда — объединение усилий и ресурсов для выполнения мероприятий по социально-экономическому развитию города, в том числе по подготовке празднования 300-летия основания Омска.

Напомним, Омск отпразднует 300-летие в августе 2016 года.